Il Real Madrid irrompe su Vlahovic | concorrenza sbaragliata?

(Di domenica 16 gennaio 2022) Le ultime sul futuro dell’attaccante serbo della Fiorentina Rischia di farsi sempre più incerto il futuro di Dusan, attaccante che resta in uscita dalla Fiorentina. Secondo quanto riportato da El Nacional, sul serbo si sarebbe fatto avanti ora un altro top club. Si tratta del, che a sorpresa potrebbe presto formulare un’offerta qualora si complicasse la corsa a Haaland, che resta il primo obiettivo dei Blancos di Ancelotti. L’attaccantte resta uno dei sogni di mercato della Juve in vista dell’estate. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

matteograndi : ++Djokovic aderisce alla SuperLega con Juventus, Real Madrid e Barcellona++ - Eurosport_IT : IL REAL VINCE LA SUPERCOPPA DI SPAGNA ?????? Ancelotti vince il primo trofeo dal ritorno a Madrid battendo 2-0 l'Athl… - DiMarzio : Il #RealMadrid vince la Supercoppa di Spagna: battuto l'#AthleticBilbao. È il 21º titolo per Carlo #Ancelotti - Manumaio11 : @90ordnasselA Vero, ottime partite ma stasera si poteva vincere se inzaghi riuscisse ad azzeccare i cambi. Questo è… - 24Trends_Italia : 9. Paolo Bonolis - 50mille+ 10. Arisa - 50mille+ 11. Little Tony - 50mille+ 12. Ragno violino - 50mille+ 13. Fiorel… -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

...45 Southampton - Brentford 4 - 1 21:00 Everton - Leicester BASKET - EUROLEAGUE 18:00 Zenit - ASVEL 18:45 Fenerbahçe - Olympiacos 94 - 80 19:00 Crvena Zvezda -Visualizza Euroleague BASKET ...Bastano due reti alper vincere senza problemi la Supercoppa di Spagna contro l'Atletico Bilbao: apre Luca Modric con un gran tiro al 38 , raddoppia su calcio di rigore Karim Benzema al 51 . Dallo stadio in ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Vlahovic Juve, un top club a sorpresa prova lo sgarbo: pronta l’offerta per il centravanti della Fiorentina Rischia di farsi sempre più incerto il futur ...L'ex allenatore del Napoli festeggia per il suo primo trofeo in questa stagione. Il Real Madrid vince e convince, dando un'altra prova di forza.