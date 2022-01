Il prossimo iPhone 14 sarà il primo senza notch (Di domenica 16 gennaio 2022) Il prossimo iPhone 14 potrebbe essere il primo ad abbandonare il notch in alto sullo schermo, considerato una delle caratteristiche più distintive del design degli smartphone Apple in vigore fin dal 2017, ossia da quando è uscito sul mercato iPhone X. Dopo le modifiche viste sul modello 2021 – che ospitava una tacca più piccola rispetto al passato – ora Apple potrebbe aver deciso di mettere da parte questa componente estetica per passare ad un «foro» più piccolo, come visto già su altri smartphone Android. Secondo le prime indiscrezioni sul design del prossimo modello, si dovrebbe passare dalla consueta tacca a un piccolo spazio nero delle dimensioni di una pillola, incastonato nella parte superiore del display, in modo tale da lasciare spazio a un numero maggiore di ... Leggi su gqitalia (Di domenica 16 gennaio 2022) Il14 potrebbe essere ilad abbandonare ilin alto sullo schermo, considerato una delle caratteristiche più distintive del design degli smartphone Apple in vigore fin dal 2017, ossia da quando è uscito sul mercatoX. Dopo le modifiche viste sul modello 2021 – che ospitava una tacca più piccola rispetto al passato – ora Apple potrebbe aver deciso di mettere da parte questa componente estetica per passare ad un «foro» più piccolo, come visto già su altri smartphone Android. Secondo le prime indiscrezioni sul design delmodello, si dovrebbe passare dalla consueta tacca a un piccolo spazio nero delle dimensioni di una pillola, incastonato nella parte superiore del display, in modo tale da lasciare spazio a un numero maggiore di ...

Advertising

Emiliano_Max : RT @wireditalia: Secondo alcuni rumors, Cupertino sta preparando per l'anno prossimo il lancio del primo smartphone pensato solo per le eSi… - wireditalia : Secondo alcuni rumors, Cupertino sta preparando per l'anno prossimo il lancio del primo smartphone pensato solo per… - aleb912 : @CottarelliCPI iPhone for ever. Semplice nell’uso,robusto, fantastico nelle app,ottimo nell’assistenza. Ci pensi pe… - PuntoCellulare : La prossima gamma iPhone 14 dovrebbe arrivare all'inizio del prossimo autunno, ma già emergono numerose indiscrezio… - anchoranova : Il prossimo iPhone che compro dovrà essere ENORME così posso mettere una carta pokemon nella cover -