Genoa | Messaggio di Sheva a squadra | ' Salvate la A per i tifosi'

Advertising

BottaroR : RT @enrica_corti: Il popolo rossoblu ??? Genoa, il messaggio d’addio di Shevchenko a giocatori e tifosi - pirolini : RT @buoncalcio: Genoa, il messaggio d’addio di Shevchenko ai giocatori: 'Cercate la salvezza per i tifosi' - 777PARTENERS : RT @buoncalcio: Genoa, il messaggio d’addio di Shevchenko ai giocatori: 'Cercate la salvezza per i tifosi' - 777PARTENERS : RT @enrica_corti: Il popolo rossoblu ??? Genoa, il messaggio d’addio di Shevchenko a giocatori e tifosi - LPincia : RT @enrica_corti: Il popolo rossoblu ??? Genoa, il messaggio d’addio di Shevchenko a giocatori e tifosi -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Messaggio

L'ex tecnico del, Andriy Shevchenko, ha lanciato unalla squadra e ai tifosi rossoblù attraverso Repubblica.it. Ai giocatori dice salvate la squadra perché ha una tifoseria straordinaria. "In questi ...Claudio Onofri ha raccontato su Facebook su Konko, sul tecnico delche sarà in panchina a ... Onofri gli ha inviato undi auguri e di incoraggiamento per la gara di domani. Accetta i ...Le dichiarazioni di Shevchenko che saluta i giocatori del Genoa: "Salvate la Serie A per i tifosi, Ferraris stadio straordinario" ...L'ex tecnico ha lanciato un messaggio d'amore al pubblico rossoblù: "Uno stadio come il Ferraris non lo avevo mai vissuto prima" ...