Covid, le news. Sileri: "A breve ci sarà una distinzione tra positivi e malati" LIVE (Di domenica 16 gennaio 2022) Il sottosegretario alla Salute ha annunciato un possibile cambio nel conteggio dei numeri della pandemia. Poi ha aggiunto: "Omicron colpirà quasi tutti nel 2022". Bollettino: 149.512 nuovi contagi e 248 decessi. Il tasso di positività risale al 16,1%. Aumentano ricoveri (+349) e terapie intensive (+14). Oms Europa: "In Paesi come l'Italia e la Grecia ci stiamo avvicinando al picco". Boom di prime dosi, 700mila dal 7 gennaio. La Francia approva in via definitiva l'introduzione del Super green pass

