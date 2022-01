Colazione al bar, scatta l’allarme: quanto costa un caffè adesso. Cifre record (Di domenica 16 gennaio 2022) Il prezzo delle colazioni sta aumentando troppo. quanto costa prendere un caffè, un cappuccino e una brioche al bar o in pasticceria? La Colazione in Italia potrebbe diventare un problema,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 16 gennaio 2022) Il prezzo delle colazioni sta aumentando troppo.prendere un, un cappuccino e una brioche al bar o in pasticceria? Lain Italia potrebbe diventare un problema,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Corriere : Caffè al bar verso 1,50 euro, cos’è il «caro-colazione» e perché i prezzi stanno salendo - Agenzia_Ansa : Il 'caso' caro-colazione: Assoutenti segnala rincari a macchia di leopardo per i listini di caffè, cappuccino e cor… - NicolaOliv20 : @fedcons sta collassando il Paese fra GREENPASS assurdi e leggi strozza imprese. Fermate questo disastro che si con… - antonio20540115 : @Ale18727291 Non avevo i soldi per fare colazione al bar… i miei non avevano le disponibilità economiche… - nieddupierpaolo : RT @Ale18727291: Ma voi quando andavate alle Superiori ci fermavate ogni mattina al bar a fare colazione prima di entrare in classe? -