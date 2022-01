Bob: nel 4 di St. Mortiz Oskars Kibermanis beffa Francesco Friedrich che si prende la Coppa del Mondo (Di domenica 16 gennaio 2022) La sorpresa arriva proprio nell’ultima gara, il colpo di scena inatteso. Nella tappa conclusiva della Coppa del Mondo di bob a 4 si interrompe il dominio di Francesco Friedrich (sette su sette fino ad ora), sconfitto dal lettone Oskars Kibermanis. La vittoria ha un sapore ancora più dolce per il baltico che agguanta anche l’oro europeo (in palio le medaglie continentali in Svizzera). Per lui miglior tempo nella prima run e gestione nella seconda, chiusa con il totale di 2’09”38. Il dominatore della Coppa del Mondo, conquistata ovviamente con un divario assurdo, Friedrich, deve inchinarsi e accontentarsi della piazza d’onore a 16 centesimi. Terzo il russo Rostislav Gaitiukevich a 28 centesimi, completano la top-5 l’altro teutonico ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022) La sorpresa arriva proprio nell’ultima gara, il colpo di scena inatteso. Nella tappa conclusiva delladeldi bob a 4 si interrompe il dominio di(sette su sette fino ad ora), sconfitto dal lettone. La vittoria ha un sapore ancora più dolce per il baltico che agguanta anche l’oro europeo (in palio le medaglie continentali in Svizzera). Per lui miglior tempo nella prima run e gestione nella seconda, chiusa con il totale di 2’09”38. Il dominatore delladel, conquistata ovviamente con un divario assurdo,, deve inchinarsi e accontentarsi della piazza d’onore a 16 centesimi. Terzo il russo Rostislav Gaitiukevich a 28 centesimi, completano la top-5 l’altro teutonico ...

