WTA Adelaide 2 2022 | Madison Keys ritrova il sorriso e vince il suo sesto titolo

(Di sabato 15 gennaio 2022)ildopo due anni e mezzo: a Cincinnati 2019, la statunitenseva il suo ultimoe, di lì, è iniziata una crisi senza fine, la quale ha portato la tennista di Rock Island e scivolare fino all’87° posto della classifica mondiale. Oggi, nel WTA 250 di2,torna a sollevare un trofeo, ildella sua carriera, e lo fa sconfiggendo Alison Riske con il netto punteggio di 6-1 6-2. L’americana, galvanizzata dalle ultime battaglie vinte su Liudmila Samsonova e Coco Gauff, è letteralmente straripante e non concede alla sua avversaria nessuna chance di break. Al contrario, il servizio della numero 57 del mondo fa acqua da tutte le parti e non è mai incisivo a dovere:, ...

Alison Riske e Madison Keys sono le finaliste del250 di2 2021 e si sfideranno per il titolo australiano. Sarà derby a stelle e strisce nell'atto conclusivo del torneo. Riske ha beneficiato del forfait di Tamara Zidansek, ed è avanzata ...La finale deldi2 2022 sarà un derby statunitense e metterà di fronte Alison Riske e Madison Keys . Le due sono approdate all'atto conclusivo del torneo in maniera molto diversa. Riske non è neppure ...Madison Keys ritrova il sorriso dopo due anni e mezzo: a Cincinnati 2019, la statunitense vinceva il suo ultimo titolo e, di lì, è iniziata una crisi senza fine, la quale ha portato la tennista di Roc ...L'ex numero 7 WTA rimonta Coco Gauff; Riske approfitta del ritiro di Tamara Zidansek. Prima finale all-USA da gennaio 2020 ...