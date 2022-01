Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2022 ore 18:30 (Di sabato 15 gennaio 2022) Viabilità DEL 15 GENNAIO 2022 ORE 18:20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN VIA TIBERINA, PER UN INCIDENTE, SI RALLENTA TRA IL BIVIO DI CAPANNELLE E SANTA MARTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SULLA CASSIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE, ANCHE QUI NEI DUE SENSI DI MARCIA. PERMANGONO CODE SULLA CASSIA BIS TRA VIA DI BACCANELLO E FORMELLO VERSO IL RACCORDO, IN QUESTO CASO PER LAVORI IN CORSO. CI SPOSTIAMO A SUD DELLA CAPITALE ANCORA DISAGI SULLA COLOMBO, PER UN INCIDENTE SI PROCEDE INCOLONNATI TRA VIA WOLF FERRARI E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE Roma; SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA. PER TRAFFICO SI RALLENTA SULLA PONTINA TRA CASTEL RomaNO E SPINACETO E SULLA VIA DEL MARE TRA ACILIA E VITINIA, ... Leggi su romadailynews (Di sabato 15 gennaio 2022)DEL 15 GENNAIOORE 18:20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN VIA TIBERINA, PER UN INCIDENTE, SI RALLENTA TRA IL BIVIO DI CAPANNELLE E SANTA MARTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SULLA CASSIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE, ANCHE QUI NEI DUE SENSI DI MARCIA. PERMANGONO CODE SULLA CASSIA BIS TRA VIA DI BACCANELLO E FORMELLO VERSO IL RACCORDO, IN QUESTO CASO PER LAVORI IN CORSO. CI SPOSTIAMO A SUD DELLA CAPITALE ANCORA DISAGI SULLA COLOMBO, PER UN INCIDENTE SI PROCEDE INCOLONNATI TRA VIA WOLF FERRARI E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE; SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA. PER TRAFFICO SI RALLENTA SULLA PONTINA TRA CASTELNO E SPINACETO E SULLA VIA DEL MARE TRA ACILIA E VITINIA, ...

Advertising

rotaruchristina : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Tuscolana altezza via delle Capannelle, incidente. Rallentamenti segnalati da #RomaTpl anche per le line… - romamobilita : #Roma #viabilità Tuscolana altezza via delle Capannelle, incidente. Rallentamenti segnalati da #RomaTpl anche per le linee bus 502 e 503. - romamobilita : #Roma #viabilità Doppia deviazione per la linea di bus 990 - romamobilita : #Roma #viabilità Lavori stradali in via Nazionale, deviate 71 e 117 - romamobilita : #Roma #viabilità Via Campanari, la 011 resta deviata -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 15 - 01 - 2022 ore 12:30 VIABILITÀ DEL 15 GENNAIO 2022 ORE 12:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO; SULL'AUTOSTRADA A1 ROMA - FIRENZE RALLENTAMENTI A ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15 - 01 - 2022 ore 11:30 VIABILITÀ DEL 15 GENNAIO 2022 ORE 11:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ...SULLA CASSIA BIS PER LAVORI IN CORSO TRA VIA DI BACCANELLO E LO SVINCOLO PER FORMELLO IN DIREZIONE ROMA; ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2022 ore 08:15 - RomaDailyNews RomaDailyNews DEL 15 GENNAIO 2022 ORE 12:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO; SULL'AUTOSTRADA A1- FIRENZE RALLENTAMENTI A ...DEL 15 GENNAIO 2022 ORE 11:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ...SULLA CASSIA BIS PER LAVORI IN CORSO TRA VIA DI BACCANELLO E LO SVINCOLO PER FORMELLO IN DIREZIONE; ...