Tachipirina e vigile attesa | il Tar boccia il protocollo Speranza

(Di sabato 15 gennaio 2022)? Bene, ma non benissimo. La notizia infatti è di quelle che hanno un peso: il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato dal Comitato Cura Domiciliare Covid-19, a firma del presidente e avvocato Erich Grimaldi e dell’avvocato Valentina Piraino, contro le linee guida ministeriali del 26 aprile 2021, per il trattamento domiciliare dei malati Covid. “Finalmente un punto fermo a una battaglia che portiamo avanti da due anni, e? la fine della”, dice Grimaldi “il Governo, andando a vincolare i medici, ha di fatto privato i cittadini delle cure domiciliari precoci, paralizzando la sanita? territoriale, e portato al collasso il sistema ospedaliero, con tutte le drammatiche conseguenze che migliaia di famiglie conoscono purtroppo molto bene”. A finire nel mirino del ...

Ciò significa che i medici di base potranno decidere autonomamente la terapia da utilizzare sui pazienti affetti da Covid - 19 , senza limitarsi alla "attesa" e alla. Il ricorso ...Mica è finita: oggi abbiamo saputo che il TAR ha sospeso in modo definitivo il protocollo, imposto dal Ministero per la Sanità e dall'ISS , sulla "attesa", cioè che si dovevano ...Tachipirina e vigile attesa? Bene, ma non benissimo. La notizia infatti è di quelle che hanno un peso: il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato dal Comitato Cura Domiciliare Covid-19, a firma ...«È onere imprescindibile di ogni sanitario di agire secondo scienza e coscienza, assumendosi la responsabilità circa l’esito della terapia prescritta quale conseguenza della professionalità e del tito ...