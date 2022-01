Salerno, Tir si ribalta in via Ligea: conducente illeso (VIDEO) (Di sabato 15 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – È stato lungo e complicato l’intervento per rimuovere il tir che nella tarda serata di ieri in via Ligea, nei pressi del varco d’ingresso dello scalo commerciale di Salerno si è ribaltato per cause che non sono note. Grande paura per l’incidente nel quale, per fortuna, il conducente del mezzo è rimasto illeso e non ha coinvolto altri veicoli. Le conseguenze più gravi sono state quelle relative alle operazioni di rimozione che hanno visto al lavoro i vigili del fuoco ed anche gli operatori dell’associazione Strade Sicure, gestita da Gerardo Postiglione, affiancati dagli agenti della polizia municipale di Salerno L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– È stato lungo e complicato l’intervento per rimuovere il tir che nella tarda serata di ieri in via, nei pressi del varco d’ingresso dello scalo commerciale disi èto per cause che non sono note. Grande paura per l’incidente nel quale, per fortuna, ildel mezzo è rimastoe non ha coinvolto altri veicoli. Le conseguenze più gravi sono state quelle relative alle operazioni di rimozione che hanno visto al lavoro i vigili del fuoco ed anche gli operatori dell’associazione Strade Sicure, gestita da Gerardo Postiglione, affiancati dagli agenti della polizia municipale diL'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** ##Salerno, #Tir si ribalta in via Ligea: conducente illeso (VIDEO) ** - tvoggi : SALERNO, TIR SI RIBALTA IN VIA LIGEA. ILLESO IL CONDUCENTE È stato lungo e complicato l’intervento per rimuovere il… - ottopagine : Paura in via Ligea a Salerno: si ribalta un grosso tir #Salerno - stay_umile : @thatgirldru Con la seconda è stato come essere investito da un tir di pomodori sulla Salerno Reggio Calabria, ma i… -