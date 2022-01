Quirinale: sì unanime da Direzione e Gruppi a delega a Letta e capigruppo (Di sabato 15 gennaio 2022) Roma, 15 dic (Adnkronos) - La Direzione e i Gruppi parlamentari del Pd hanno votato all'unanimità la proposta del segretario Enrico Letta di avere una delega, insieme alle capogruppo Serracchiani e Malpezzi, a seguire i passaggi dell'elezione del presidente della Repubblica. Al termine della riunione di stamattina è stato, infatti, approvato all'unanimità un dispositivo in cui si legge: "La Direzione approva la relazione e le conclusioni del Segretario e gli affida il mandato, unitamente alle Presidenti dei Gruppi parlamentari di Camera e Senato, di seguire le trattative per l'elezione del Presidente della Repubblica". "Il Pd ritiene che sia necessario individuare una figura di alto profilo istituzionale, che rappresenti indiscutibilmente i valori dell'unità della Nazione, e quindi ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) Roma, 15 dic (Adnkronos) - Lae iparlamentari del Pd hanno votato all'unanimità la proposta del segretario Enricodi avere una, insieme alle capogruppo Serracchiani e Malpezzi, a seguire i passaggi dell'elezione del presidente della Repubblica. Al termine della riunione di stamattina è stato, infatti, approvato all'unanimità un dispositivo in cui si legge: "Laapprova la relazione e le conclusioni del Segretario e gli affida il mandato, unitamente alle Presidenti deiparlamentari di Camera e Senato, di seguire le trattative per l'elezione del Presidente della Repubblica". "Il Pd ritiene che sia necessario individuare una figura di alto profilo istituzionale, che rappresenti indiscutibilmente i valori dell'unità della Nazione, e quindi ...

