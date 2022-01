Per la Consulta il sindaco metropolitano è illegittimo. Ma si fa finta di niente. E poi? (Di sabato 15 gennaio 2022) Vita dura per le città metropolitane, Milano compresa. La Corte costituzionale, con sentenza 240 del 7 dicembre 2021, ha stabilito che “l’attuale disciplina sui sindaci delle Città metropolitane è in contrasto con il principio di uguaglianza del voto e pregiudica la responsabilità politica del vertice dell’ente nei confronti degli elettori. Spetta però al Legislatore e non alla Corte costituzionale introdurre norme che assicurino ai cittadini la possibilità di eleggere, in via diretta o indiretta, i sindaci delle Città metropolitane”. Un bel pasticcio. Oggi infatti, grazie alla riforma Delrio, il sindaco della Città metropolitana non è una carica elettiva poiché si identifica automaticamente con il sindaco del Comune capoluogo, a differenza del presidente della Provincia, eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali del territorio. ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 15 gennaio 2022) Vita dura per le città metropolitane, Milano compresa. La Corte costituzionale, con sentenza 240 del 7 dicembre 2021, ha stabilito che “l’attuale disciplina sui sindaci delle Città metropolitane è in contrasto con il principio di uguaglianza del voto e pregiudica la responsabilità politica del vertice dell’ente nei confronti degli elettori. Spetta però al Legislatore e non alla Corte costituzionale introdurre norme che assicurino ai cittadini la possibilità di eleggere, in via diretta o indiretta, i sindaci delle Città metropolitane”. Un bel pasticcio. Oggi infatti, grazie alla riforma Delrio, ildella Città metropolitana non è una carica elettivaché si identifica automaticamente con ildel Comune capoluogo, a differenza del presidente della Provincia, eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali del territorio. ...

riccardomagi : Cassazione e Consulta confermano che ci sono le firme valide per #ReferendumCannabis e che ci sarà Camera di consig… - RegLombardia : #GreenPassRafforzato Da oggi, 10 gennaio 2022, entra in vigore l’obbligo di Green Pass “rafforzato” per molti servi… - embonaccorso : RT @giulianol: @agambella Questo è strategico per seppellire tutti i ricorsi ai TAR. Che poi finiscono al Consiglio di Stato. Possibile ch… - fabius10scudi : RT @giulianol: @agambella Questo è strategico per seppellire tutti i ricorsi ai TAR. Che poi finiscono al Consiglio di Stato. Possibile ch… - Do_Dec : RT @FDI_Parlamento: “Siamo alla follia totale! Secondo la Consulta anche gli immigrati con permesso di soggiorno ‘corto’ avranno diritto ad… -