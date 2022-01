Oristano, 51enne trovato morto in un pozzo: aveva mano e piedi legati (Di sabato 15 gennaio 2022) commenta Un 51enne, Giuseppe Sideri, è stato trovato morto in un pozzo nell'Oristanese con i piedi e una mano legati con del filo di ferro, a cui era collegato un blocco di cemento. L'uomo era ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 15 gennaio 2022) commenta Un, Giuseppe Sideri, è statoin unnell'Oristanese con ie unacon del filo di ferro, a cui era collegato un blocco di cemento. L'uomo era ...

Advertising

Filo2385Filippo : RT @MediasetTgcom24: Oristano, 51enne trovato morto in un pozzo: aveva mano e piedi legati #Oristano - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Oristano, 51enne trovato morto in un pozzo: aveva mano e piedi legati #Oristano - MediasetTgcom24 : Oristano, 51enne trovato morto in un pozzo: aveva mano e piedi legati #Oristano -