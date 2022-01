Musetti-De Minaur in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2022 (Di sabato 15 gennaio 2022) Lorenzo Musetti dovrà vedersela con Alex De Minaur al primo turno degli Australian Open 2022. Sorteggio tutt’altro che fortunato per il giovane tennista nativo di Carrara, il quale cercherà riscatto sul cemento outdoor aussie; proprio un giocatore Australiano, il beniamino di casa, di fronte all’azzurrino. De Minaur, dal rendimento gradualmente più alto negli ultimi tempi dopo un periodo grigio, approccerà al match con i favori del pronostico a discapito dell’opponente nostrano. Musetti, dal canto suo, ripartirà da Melbourne per superare un periodo scarno di risultati prestigiosi, contando sull’ampiezza sensazionale del suo bagaglio tecnico. Spettacolo assicurato tra due tennisti dalle caratteristiche diverse, ma ugualmente esaltanti in ... Leggi su sportface (Di sabato 15 gennaio 2022) Lorenzodovrà vedersela con Alex Deal primo turno degli. Sorteggio tutt’altro che fortunato per il giovane tennista nativo di Carrara, il quale cercherà riscatto sul cemento outdoor aussie; proprio un giocatoreo, il beniamino di casa, di fronte all’azzurrino. De, dal rendimento gradualmente più alto negli ultimi tempi dopo un periodo grigio, approccerà al match con i favori del pronostico a discapito dell’opponente nostrano., dal canto suo, ripartirà da Melbourne per superare un periodo scarno di risultati prestigiosi, contando sull’ampiezza sensazionale del suo bagaglio tecnico. Spettacolo assicurato tra due tennisti dalle caratteristiche diverse, ma ugualmente esaltanti in ...

