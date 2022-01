Minacce di morte al presidente Giani | denunciato un 35enne

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Minacce morte

Firenze, 15 gennaio 2022 -dial presidente della Regione Eugenio Giani, denunciato un 35enne della provincia di Lucca . L'uomo, secondo quanto rilevato nell'ambito delle indagini preliminari in corso, sarebbe ...... la conversazione si è conclusa condi. Presso l'abitazione dell'indagato, un uomo gravato da numerose segnalazioni di polizia e reati contro la persona, è stato sequestrato un telefono ...Nelle prime ore di ieri mattina la Polizia di Stato, con personale della Digos di Firenze e l’ausilio della Digos di Lucca, ha eseguito una perquisizione delegata dalla Procura della Repubblica di Fir ...Un uomo di 35 anni, residente in provincia di Lucca, è indagato perché ritenuto l'autore di minacce di morte nei confronti del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani in relazione al suo impegn ...