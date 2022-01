Milano fuori controllo, gli studenti denunciano aggressioni e la Bocconi è “costretta” a scortarli (Di sabato 15 gennaio 2022) Non si arrestano le aggressioni a Milano. Dopo il caso di piazza Duomo ora emergono altre aree della città bollate come pericolose. Osservato speciale parco Ravizza. A lanciare l’allarme sono stati gli studenti della Bocconi. Gli universitari hanno più volte denunciato aggressioni e mancanza di sicurezza nel parco Ravizza, una zona di passaggio per poter raggiungere gli alloggi. Ma dall’amministrazione Sala non hanno ricevuto nessuna risposta. Attivato un servizio di accompagnamento Come riporta MilanoToday.it, è stato attivato un servizio di accompagnamento a piedi dall’università alle residenze universitarie e viceversa per gli studenti e le studentesse, con appuntamento ogni mezz’ora alle panchine che si trovano lungo il percorso. L’ateneo lo ha attivato su ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 15 gennaio 2022) Non si arrestano le. Dopo il caso di piazza Duomo ora emergono altre aree della città bollate come pericolose. Osservato speciale parco Ravizza. A lanciare l’allarme sono stati glidella. Gli universitari hanno più volte denunciatoe mancanza di sicurezza nel parco Ravizza, una zona di passaggio per poter raggiungere gli alloggi. Ma dall’amministrazione Sala non hanno ricevuto nessuna risposta. Attivato un servizio di accompagnamento Come riportaToday.it, è stato attivato un servizio di accompagnamento a piedi dall’università alle residenze universitarie e viceversa per glie le studentesse, con appuntamento ogni mezz’ora alle panchine che si trovano lungo il percorso. L’ateneo lo ha attivato su ...

Advertising

DSantanche : 10 ragazze finora hanno denunciato di essere state aggredite la notte di Capodanno in pieno centro a #Milano. Noi d… - edmondocirielli : ?? Su quanto accaduto la notte di Capodanno a Milano, vengono fuori particolari orribili, mentre il sindaco Sala tac… - peppe76199232 : RT @RadioRadioWeb: ?? Il premio Nobel Luc #Montagnier sarà in piazza a Milano: gli italiani avranno la possibilità di ascoltare una vera vo… - SecolodItalia1 : Milano fuori controllo, gli studenti denunciano aggressioni e la Bocconi è “costretta” a scortarli… - RenatoMaiaron : Donna Giorgia carciofara fascista d’Italia e il cazzaro di Milano ruttatore seriale si sentono in dovere di pagare… -