Lore Olympus: la storia di Persephone e Ade rivista in chiave moderna (Di sabato 15 gennaio 2022) Ed eccoci alla prima recensione dell’anno, dedicata ad un fumetto che ha titillato il mio interesse sin dalle prime tavole viste. Quest’opera oltre ad aver vinto diversi premi, ha anche ricevuto una nomination per gli Eisner Awards, parla di mitologia Greca è la prima pubblicazione è avvenuta sull’applicazione Webtoon, dove ha ottenuto 300 milioni di visualizzazioni divenendo l’opera più popolare della piattaforma. Insomma per chi non l’avesse capito stiamo parlando di Lore Olympus di Rachel Smythe, edito in Italia da Jpop. Ammetto di avere un debole per tutto quello che riguarda la mitologia Greca(superato forse solo dalla mitologia Norrena), quindi ero molto curioso di mettere le mani su questo volume, per poter leggere questa rivisitazione in chiave moderna della storia di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 15 gennaio 2022) Ed eccoci alla prima recensione dell’anno, dedicata ad un fumetto che ha titillato il mio interesse sin dalle prime tavole viste. Quest’opera oltre ad aver vinto diversi premi, ha anche ricevuto una nomination per gli Eisner Awards, parla di mitologia Greca è la prima pubblicazione è avvenuta sull’applicazione Webtoon, dove ha ottenuto 300 milioni di visualizzazioni divenendo l’opera più popolare della piattaforma. Insomma per chi non l’avesse capito stiamo parlando didi Rachel Smythe, edito in Italia da Jpop. Ammetto di avere un debole per tutto quello che riguarda la mitologia Greca(superato forse solo dalla mitologia Norrena), quindi ero molto curioso di mettere le mani su questo volume, per poter leggere questa rivisitazione indelladi ...

