LIVE Egitto-Guinea-Bissau, Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: Faraoni obbligati a vincere contro i Licaoni per restare in corsa (Di sabato 15 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Egitto-Guinea-Bissau match di Coppa d’Africa 2022, partita fondamentale per la nazionale egiziana, servono le reti di Salah. L’astinenza dalla rete di Mohamed Salah crea preoccupazioni in casa dei Faraoni, ma l’esterno del LIVErpool è pronto ad una grande partita. Queiroz dovrebbe schierare El-Shennawy in porta, terzini Tawfik a destra e Fotouh a sinistra. Centrali difensivi Hegazi e Hamdi. A centrocampo c’è Elneny con Fathy e Trezeguet. Davanti Salah, Marmoush e Mostafa. La Guinea Bissau non rende in fase offensiva, nessuna rete nelle ultime 5 partite disputate. ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allatestualematch di, partita fondamentale per la nazionale egiziana, servono le reti di Salah. L’astinenza dalla rete di Mohamed Salah crea preoccupazioni in casa dei, ma l’esterno delrpool è pronto ad una grande partita. Queiroz dovrebbe schierare El-Shennawy in porta, terzini Tawfik a destra e Fotouh a sinistra. Centrali difensivi Hegazi e Hamdi. A centrocampo c’è Elneny con Fathy e Trezeguet. Davanti Salah, Marmoush e Mostafa. Lanon rende in fase offensiva, nessuna rete nelle ultime 5 partite disputate. ...

