Le Regioni vogliono superare il sistema delle fasce di colore: «Il Super Green pass è sufficiente» (Di sabato 15 gennaio 2022) Zona bianca, gialla, arancione, rossa. Potrebbe essere presto archiviata la distinzione cromatica tra i territori italiani. I presidenti di Regione vorrebbero Superare la classificazione, introdotta per tarare le misure anti Covid sulla base dell'evoluzione degli indicatori pandemici. Potendo contare sull'estensione del Super Green pass a diversi ambiti della vita sociale e lavorativa, i governatori – secondo quanto scrive l'agenzia Ansa – ritengono sia giunto il momento di tornare a garantire massima possibilità di spostamento e tutela delle attività economiche. Il Superamento delle fasce di colore dovrebbe essere il focus della prossima Conferenza delle Regioni, nella quale dovrebbe ...

