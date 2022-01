La grande illusione di Berlusconi e la disperata ricerca dei 505 voti non ancora perduti

Leggi su linkiesta

(Di sabato 15 gennaio 2022) Lo hanno pregato di sciogliere la riserva. Ma lui, Silvio, non è come la Monaca di Monza, non è lo sventurato che risponde di sì: anzi è lui ad aver preteso, e come sempre ottenuto, fedeltà ai ragazzi che intanto mangiavano e bevevano al desco del villone che fu di Franco Zeffirelli e ora è diventato il set di un vaudeville con gente che va e gente che viene. Il Cavaliere è in campo ma vuole vederci chiaro, da Caimano si è fatto guardingo, reclama un impegno scritto col sangue: solo che i vari Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Luigi Brugnaro, di sangue più di tanto non ne vogliono spandere. Chi può giurare sulla fedeltà dei garanti elettori del centrodestra? Altro che 101, qui potrebbero essere molti di più. E siccome il vecchio Silvio tutto questo lo sa, ieri è apparso ai commensali meno battagliero, in modalità ...