La denuncia di Luxuria | “Treno in ritardo per un no vax fatto scendere dopo chilometri Lo Stato non fa la cosa più elementare | controllare”

"Il Treno per Potenza parte con mezz'ora di ritardo per un non vaccinato che dopo centinaia di km di viaggio è Stato fatto scendere a Roma con l'intervento della polizia. Non so se è più colpa del no vax o di uno Stato che non fa la cosa più elementare: controllare prima di salire". È la denuncia pubblicata via Twitter da Vladimir Luxuria che via social ha raccontato un episodio avvenuto a bordo del Treno su cui viaggiava: una persona non vaccinato ha percorso centinaia di chilometri a bordo di un Treno senza esibire il green pass rafforzato, obbligatorio dal 10 gennaio su tutti i mezzi.

