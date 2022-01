I no-vax in terapia intensiva sono 38 volte di più dei vaccinati con terza dose (Di sabato 15 gennaio 2022) AGI - Il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è 26,7 ogni 100 mila tra i non vaccinati, mentre è 0,9 ogni 100 mila per vaccinati booster, ovvero 38.1 volte superiore. Lo rende noto l'Istituto Superiore di Sanita' nel report sull'andamento dell'epidemia di Covid in Italia. Leggi su agi (Di sabato 15 gennaio 2022) AGI - Il numero di persone ricoverate inè 26,7 ogni 100 mila tra i non, mentre è 0,9 ogni 100 mila perbooster, ovvero 38.1superiore. Lo rende noto l'Istituto Superiore di Sanita' nel report sull'andamento dell'epidemia di Covid in Italia.

