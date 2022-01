Decidere cosa e come coltivare è affare complesso

Leggi su linkiesta

(Di sabato 15 gennaio 2022) La terra e la sua coltivazione sono al centro delle riflessioni del mondo: perché è da qui che arriva la maggior parte del nostro nutrimento, ed è qui che dobbiamo cercare soluzioni per mangiare meglio, e per mangiare tutti. Ma le dinamiche sono sempre più complesse, e il solo fatto di pensare alla sostenibilità, in questo settore, è problematico. Perché non tutto è semplicepossiamo pensare, e non tutto quello che abbiamo in mente è vero. Tutti i sostenitori dell’agricoltura biologica devono fare i conti con il fatto che è meno performante dell’agricoltura convenzionale, e se coltivassimo tutta la superficie in biologico il nutrimento prodotto non basterebbe a sfamarci tutti. Al contrario, i sostenitori del biologico ci ricordano quanto l’agricoltura convenzionale impoverisce il suolo, e sul lungo periodo sarà la soluzione sbagliata. Tra questi due estremi c’è ...