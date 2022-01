Covid | Rezza | “Omicron ormai dominante ed estremamente diffusiva | può portare a congestione strutture ospedaliere” – Video

(Di sabato 15 gennaio 2022) “Continua a crescere il tasso di incidenza dei casi, siamo quasi a 2000 casi per 100mila abitanti. È in salita anche l’Rt, attorno a 1,56, ben al di sopra dell’unità. Per quanto riguarda il tasso di occupazione dei posti in area medica e terapia intensiva siamo al 27,1% e al 17,5% quindi ancora in salita e al si sopra della prima delle soglie di criticità”, così Giovannidel ministero della Salute analizzando i dati settimanali. “La variantee anche se meno virulenta rispetto alla Delta ècontagiosa ee quindi può determinare, per questo è necessario mantenere comportamenti ispirati alla prudenza e fare richiamo”, avverte ...

Advertising

an12frnc : RT @MediasetTgcom24: Covid, Rezza: 'Omicron estremamente contagiosa, può affollare ospedali' #COVID - marcoluci1 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Rezza: 'Omicron estremamente contagiosa, può affollare ospedali' #COVID - BinaryOptionEU : RT '#Rezza: 'Mantenere comportamenti ispirati alla prudenza e soprattutto fare la vaccinazione di richiamo'. #Covid - quotidianodirg : #Italia #coviditalia Covid, crescono incidenza e Rt. Rezza: “Serve ancora molta prudenza” - vivereitalia : Covid, crescono incidenza e Rt. Rezza: 'Serve ancora molta prudenza' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Rezza

TGCOM

Terapia intensive maggiormente occupate da pazienti, invece, nelle Marche (al 28,2% rispetto ...alla Delta - ha sottolineato il direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni......esteso dell'Iss sull'andamento dell'epidemia in Italia emerge che il tasso dei ricoverati per...: 'Omicron estremamente contagiosa, può affollare ospedali'Un bollettino che tenesse conto solo dei pazienti ricoverati per Covid e non di quelli in ospedale per altre patologie potrebbe avere una valenza omissiva agli occhi dei cittadini? «Tutto ciò che è at ...Il tasso di ricoverati per Covid in terapia intensiva è pari a 26,7 ogni 100mila per i non vaccinati e a 0,7 ogni 100mila per i vaccinati con ciclo completo più dose aggiuntiva/booster ...