Coppa d’Africa 2022, Egitto-Guinea Bissau 1-0: decide un gol di Mohamed Salah (Di sabato 15 gennaio 2022) E’ bastato un gol di Momo Salah all’Egitto per imporsi contro la Guinea-Bissau e conquistare il primo successo nel Gruppo D della Coppa d’Africa 2022. Una vittoria fondamentale per i Faraoni che salgono a quota tre punti, alle spalle della già qualificata Nigeria. Un match complicato per Salah e compagni, visto che la Guinea-Bissau aveva trovato il gol del pari negli ultimi scampoli di partita con Baldé, prima dell’intervento della VAR per un fallo molto dubbio. PRIMO TEMPO – L’undici egiziano si schiera con i seguenti effettivi: Shenawi, Hegazy, Sulaya, Kamal; Elneny, Mohamed, Said, El-Wensh, Ashraf; Salah, Marmoush. Rispondono i Licaoni con Mendes; Encada, Mané, Sangante, Candé; ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022) E’ bastato un gol di Momoall’per imporsi contro lae conquistare il primo successo nel Gruppo D della. Una vittoria fondamentale per i Faraoni che salgono a quota tre punti, alle spalle della già qualificata Nigeria. Un match complicato pere compagni, visto che laaveva trovato il gol del pari negli ultimi scampoli di partita con Baldé, prima dell’intervento della VAR per un fallo molto dubbio. PRIMO TEMPO – L’undici egiziano si schiera con i seguenti effettivi: Shenawi, Hegazy, Sulaya, Kamal; Elneny,, Said, El-Wensh, Ashraf;, Marmoush. Rispondono i Licaoni con Mendes; Encada, Mané, Sangante, Candé; ...

