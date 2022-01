Come finirà la Serie A 2021/22? La classifica finale secondo l'algoritmo americano (Di sabato 15 gennaio 2022) Inter campione d'Italia, Juventus fuori dalla Champions? Dopo la fine del girone d'andata, un sito americano specializzato in statistiche e previsioni ha provato a pronosticare l'esito del... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 15 gennaio 2022) Inter campione d'Italia, Juventus fuori dalla Champions? Dopo la fine del girone d'andata, un sitospecializzato in statistiche e previsioni ha provato a pronosticare l'esito del...

Advertising

VincenzaScogna3 : Giornata iniziata di merda come finirà? - simamafrica : RT @GianricoCarof: Non so come finirà la vicenda del tennista Djokovic. Per quanto mi riguarda, in ogni caso, mi accingo ad annotare i nomi… - realwarriale2 : RT @_giapad: Stasera #JuveUdinese finirà come nell'agosto 2015. Gol di #Deulofeu. Segnatevelo. - MardoDondi : @__bloodflowers Giusto, io invece quando finirà tutto non aspetterò la mia fine, ma andrò a cercare quelli non vacc… - Aurora46936506 : RT @GianricoCarof: Non so come finirà la vicenda del tennista Djokovic. Per quanto mi riguarda, in ogni caso, mi accingo ad annotare i nomi… -

Ultime Notizie dalla rete : Come finirà Metafore Mi ha così risposto: "questa è casa mia, faccio come mi pare e la mascherina non la metto." A ... Finirà il contagio ma, incontrandoci sul marciapiede uno dei due scenderà per dare la precedenza all'...

L'irresponsabilità e il cinismo di Djokovic Comunque finisca, finirà male, almeno nei tempi brevi. Male per Novak Djokovic che diventa il massimo testimonial ... ho consumato gli occhi davanti alla tv, come farò da domani notte per le dirette da ...

Sognando l’ultima dose. Quando e come finirà l’emergenza sanitaria? Tutto quello che (non) sappiamo Open Mi ha così risposto: "questa è casa mia, facciomi pare e la mascherina non la metto." A ...il contagio ma, incontrandoci sul marciapiede uno dei due scenderà per dare la precedenza all'...Comunque finisca,male, almeno nei tempi brevi. Male per Novak Djokovic che diventa il massimo testimonial ... ho consumato gli occhi davanti alla tv,farò da domani notte per le dirette da ...