Amici 21 | carrellata di eliminazioni nella nuova puntata | chi torna a casa?

Leggi su 361magazine

(Di sabato 15 gennaio 2022) BEN QUATTRO ALLIEVI ELIMINATIPROSSIMADEL TALENT DI MARIA DE FILIPPI: LA MESSA IN ONDA SU CANALE 5 ALLE ORE 14 DOMENICA 16 GENNAIOprossimadi21, saranno tante le persone che torneranno a, dopo che la produzione ha accettato la proposta di Rudy Zerbi. LEGGI ANCHE21, anticipazioni del 16 Gennaio: ecco gli ospiti dellaventunesima edizione di, sono state modificate alcune regole in vista del serale. Recentemente infatti il professore Rudy Zerbi, ha proposto alla produzione e ai suoi colleghi, un nuovo regolamento secondo cui ogni cantante che si classifica all’ultimo posto della gara settimanale, non dovrà più affrontare alcuna ...