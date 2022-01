Vietati da oggi piatti, posate e cannucce in plastica usa e getta (Di venerdì 14 gennaio 2022) (di Maria Pia Terrosi) Da oggi - 14 gennaio - in Italia sono banditi molti prodotti in plastica monouso, progettati per essere utilizzati una sola volta. Vietata non solo la produzione ma anche la vendita di piatti e posate in plastica, cannucce, cotton fioc, aste a sostegno dei palloncini, contenitori per alimenti e per bevande in polistirene espanso. Via anche i prodotti in plastica oxo-degradabile (quella che si riduce in micro frammenti), così come gli attrezzi da pesca contenenti plastiche, come ami e lenze. Non è poco. Ogni anno in Italia si consumano 100 mila tonnellate di stoviglie in plastica monouso. Come dire più o meno 10 miliardi di pezzi tra piatti, bicchieri e posate, a cui vanno ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 14 gennaio 2022) (di Maria Pia Terrosi) Da- 14 gennaio - in Italia sono banditi molti prodotti inmonouso, proti per essere utilizzati una sola volta. Vietata non solo la produzione ma anche la vendita diin, cotton fioc, aste a sostegno dei palloncini, contenitori per alimenti e per bevande in polistirene espanso. Via anche i prodotti inoxo-degradabile (quella che si riduce in micro frammenti), così come gli attrezzi da pesca contenenti plastiche, come ami e lenze. Non è poco. Ogni anno in Italia si consumano 100 mila tonnellate di stoviglie inmonouso. Come dire più o meno 10 miliardi di pezzi tra, bicchieri e, a cui vanno ...

Advertising

HuffPostItalia : Vietati da oggi piatti, posate e cannucce in plastica usa e getta - AntCianciullo : Vietati da oggi piatti, posate e cannucce in plastica usa e getta - SalvatoreSamp : RT @GDS_it: Scatta oggi il divieto di usare prodotti in #plastica monouso. Ecco quali sono quelli vietati e quelli ammessi - SaffronHorizon : RT @pleporace: Da oggi sono vietati gli oggetti di plastica monouso. Poca pubblicità alla notizia. Troppo Covid in giro sulla Rete. - pleporace : Da oggi sono vietati gli oggetti di plastica monouso. Poca pubblicità alla notizia. Troppo Covid in giro sulla Rete. -