Vent’anni fa l’addio a Antonio Sbardella

(Di venerdì 14 gennaio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Capotosto) – L’Ajax arrivò per la prima volta in finale di Coppa Campioni nel 1969, ma qualcosa si era intravisto negli anni precedenti. Come raccontato da Federico Buffa nella puntata ‘Storie di campioni’ dedicata a Johan Cruijff, il 7 dicembre ’66 i ‘Lancieri’ sconfissero nettamente il Liverpool nella nebbia allo stadio Olimpico di Amsterdam. L’arbitro era l’italiano, deceduto il 14 gennaio 2002. Diresse inoltre la finale per il 3° e 4° posto ai Mondiali ’70 tra Uruguay e Germania Ovest, ma la sua carriera sportiva non si legò solo alla ‘giacchetta nera’. Nel 1971 il presidente della Lazio Lenzini lo scelse come dirigente del club biancoceleste, centrando l’immediato ritorno nella massima serie. Sua figlia Marina è (anche) giornalista e ha lavorato inoltre con Aldo Biscardi. L'articolo ...