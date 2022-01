Terremoto al Comune di Terracina | arresti eccellenti in Giunta

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 14 gennaio 2022)– L’operazione dei Carabinieri diconè scattata stamattina all’alba. A finire nel mirino degli inquirenti alcuni esponenti dell’amministrazione oltre a imprenditori locali. Il provvedimento a firma del giudice per le indagini preliminari, Giuseppe Cario, sembra avere esponenti del governo cittadino oltre a un imprenditore locale. Un’indagine andata avanti per due anni in cui hanno collaborato Carabinieri e uomini della Guardia Costiera e nella quale si ipotizzano i reati di falso ideologico, tentata truffa aggravata, turbativa d’asta, tentata estorsione aggravata e istigazione alla corruzione. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano ...