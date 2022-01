Sette posizioni per il Servizio Civile Anci Lazio al Comune di Cerveteri (Di venerdì 14 gennaio 2022) Cerveteri – Sono Sette le posizioni aperte nel Comune di Cerveteri per il Servizio Civile Anci Lazio. Si tratta di progetti dalla durata di 12 mesi per 25 ore settimanali suddivise in 5 giorni settimanali, con un compenso mensile di 444,30 € mensili. Nel dettaglio le candidature sono aperte per tre progetti. Il primo, dal nome “Prendiamoci per mano”, riguarda l’assistenza ai minori. Le posizioni aperte sono 2, di cui una riservata a ragazzi con un Isee inferiore a €10mila annui. Il secondo progetto, permette ai ragazzi del Servizio Civile di conoscere e vivere il mondo della Protezione Civile, realtà preziosa e fondamentale per il territorio. Anche in questo caso le ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 14 gennaio 2022)– Sonoleaperte neldiper il. Si tratta di progetti dalla durata di 12 mesi per 25 ore settimanali suddivise in 5 giorni settimanali, con un compenso mensile di 444,30 € mensili. Nel dettaglio le candidature sono aperte per tre progetti. Il primo, dal nome “Prendiamoci per mano”, riguarda l’assistenza ai minori. Leaperte sono 2, di cui una riservata a ragazzi con un Isee inferiore a €10mila annui. Il secondo progetto, permette ai ragazzi deldi conoscere e vivere il mondo della Protezione, realtà preziosa e fondamentale per il territorio. Anche in questo caso le ...

