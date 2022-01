Salernitana | risolto il rapporto con Fabiani e Bianchi

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Ladel nuovo corso targato Iervolino sta prendendo forma. Oggi il club campano ha reso note le risoluzioni consensuali dei rapporti con i dirigenti Angeloe Alberto. “Ringraziandoli per il lavoro svolto in questi anni, la società augura loro le migliori soddisfazioni professionali”, si legge nella nota emessa oggi. In arrivo Walter Sabatini. Consiglia

Aria di rivoluzione per la Salernitana, con Walter Sabatini a rappresentare il nuovo volto della dirigenza campana. La società in questione ha risolto il proprio legame con Angelo Fabiani e Alberto Bianchi. Il direttore generale ed il club manager hanno risolto consensualmente i loro contratti con la società granata.