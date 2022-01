(Di venerdì 14 gennaio 2022) Unstamane in seguito a un grave incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale fra Petilia Policastro () e una frazione del territorio. L’uomo, un collaboratore scolastico, si stava recando al lavoro con la sua Fiat Punto, quando per cause non ancora chiare èto per circa dieci metri dalsul fiume Soleo. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del. Sul corpo dell’uomo, così come deciso dalla procura di, verrà eseguitapsia per accertare se l’incidente sia dipeso da un malore che ha colpito la vittima. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Mara55607978 : RT @NapoliToday: #Cronaca #Incidentistradali Precipita con l'auto nel vuoto sulla Ss163: recuperato dei vigili del fuoco - lifestyleblogit : Precipita con l’auto da un ponte, morto 59enne a Crotone - - telodogratis : Precipita con l’auto da un ponte, morto 59enne a Crotone - Adnkronos : Con la sua auto precipita da un ponte, morto 59enne a #Crotone. #notizie - statodelsud : Precipita con auto da un ponte, morto uomo di 59 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Precipita con

L'uomo, un collaboratore scolastico, si stava recando al lavorola sua Fiat Punto, quando per cause non ancora chiare è precipitato per circa dieci metri dal ponte sul fiume Soleo. Sul posto sono ...... coordinata dal pm Valentina Sellaroli , che ha ascoltato la madre, italiana di 41 anni, il convivente, un 32enne di origini marocchine, oltre a un vicino dei due per capirechi fosseFatima ...Un incidente mortale si è verificato lungo la strada statale 693 “Dei Laghi di Lesina e Varano” al km 43,100 a Carpino in provincia di Foggia e il traffico ...La caduta dal quarto piano nella serata del 13 gennaio. Poi l'intervento in ospedale, in piena notte, non è bastato a salvarla.