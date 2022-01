Omicron | l’epidemiologo Usa | “Ha tutte le caratteristiche di un’ondata endemica | alcuni paesi sono fuori dalla pandemia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 gennaio 2022) “Basta panico, fa bene chi esce. Dobbiamo vivere normalmente”. Così Sergio Abrignani, immunologo del Cts che ipotizza un “picco a gennaio, poi sarà come l’influenza per circa il 90% della popolazione vaccinata”. I dati supubblicatiBerkeley, l’Università della California, parlano di una letalità inferiore del 91%, rispetto a Delta. Per comprendere al meglio cosa ci aspetterà nei prossimi mesi ilfattoquotidiano.it ha intervistato, John P.A. Ioannidis, epidemiologo e professore di Medicina all’Università di Stanford, con indice di affidabilità tra i più alti in assoluto (h-index 222). Lo scienziato ritiene che la la variante rilevata per la prima volta in Botswana e Sudafrica abbia “ledi”. La variante, ...