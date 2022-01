Omicidio Robert Kennedy, l’assassino resta in carcere dopo 53 anni di reclusione: “Manca di giudizio, potrebbe compiere lo stesso gesto” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il governatore della California, Gavin Newsom, ha negato la libertà vigilata a Sirhan Sirhan, l’uomo che il 6 giugno 1968 uccise Robert Kennedy a Los Angeles durante la campagna elettorale per le primarie del Partito democratico. Lo riporta la Cnn, specificando che l’assassino di Bob Kennedy resta in carcere nonostante sia il California Parole Board e i due figli di Kennedy, Robert e Douglas, si erano espressi a favore della liberazione del 77enne giordano di origine palestinese. Il resto della famiglia Kennedy, invece, è sempre stato contrario alla scarcerazione dell’uomo, recluso da 53 anni in varie carceri della California. Nel 2 novembre 2013 Shiran è stato trasferito nella prigione Richard J. Donovan Correctional ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il governatore della California, Gavin Newsom, ha negato la libertà vigilata a Sirhan Sirhan, l’uomo che il 6 giugno 1968 uccisea Los Angeles durante la campagna elettorale per le primarie del Partito democratico. Lo riporta la Cnn, specificando chedi Bobinnonostante sia il California Parole Board e i due figli die Douglas, si erano espressi a favore della liberazione del 77enne giordano di origine palestinese. Il resto della famiglia, invece, è sempre stato contrario alla scarcerazione dell’uomo, recluso da 53in varie carceri della California. Nel 2 novembre 2013 Shiran è stato trasferito nella prigione Richard J. Donovan Correctional ...

