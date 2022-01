Olivia Culpo | la compagnia aerea le chiede di coprirsi Altrimenti non si imbarca

(Di venerdì 14 gennaio 2022) L'ex Miss Universo 2012, prima di partire per il Messico, ha dovuto «rubare» la felpa al ragazzo Christian McCaffrey, il tutto sotto gli occhi della sorella Aurora. Che ha denunciato quanto accaduto sui social

Advertising

ashelouisse_ : @liblib_tt olivia culpo energy hahaha - Rebell45610035 : RT @WoW_Clbs: Amanda Cerny, Olivia Culpo, Bella Thorne & Brie Larson ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Olivia Culpo

Vanity Fair Italia

E se vi state chiedendo a quali star ispirarvi per cogliere le potenzialità di questo hair look, sappiate che hanno scelto lo sliced bob Lucy Hale,, Irina Shayk e Karlie Kloss. Ad ...Al loro fianco la neomamma Emily Ratajkowski, poco distanti l'attrice Vanessa Kirby e la modella: un front row costellato di celebrità dello spettacolo, dove Brooklyn e Nicola non hanno ...