Novak Djokovic dovrà presentarsi davanti ai funzionari dell’immigrazione (Di venerdì 14 gennaio 2022) Si continua a sviluppare la vicenda del visto cancellato per la seconda volta a Novak Djokovic. Un provvedimento, quello preso dal Ministro dell’immigrazione Alex Hawke, che però non corrisponderà all’espulsione immediata dal Paese perché sono emersi dei nuovi dettagli. In particolare, secondo quanto riportato dai reporter di The Age Anthony Galloway e Paul Sakkal, al giocatore serbo è stato chiesto di presentarsi, nella giornata di domani, per rispondere a delle domande dei funzionari dell’immigrazione. Il numero 1 del ranking ATP non sarà sotto detenzione prima di allora, e fatte salve azioni legali. Novak Djokovic, cancellato di nuovo il visto per l’Australia. Alex Hawke: “Nel pubblico interesse farlo” Inoltre, sarebbero in corso dei dialoghi tra ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) Si continua a sviluppare la vicenda del visto cancellato per la seconda volta a. Un provvedimento, quello preso dal MinistroAlex Hawke, che però non corrisponderà all’espulsione immediata dal Paese perché sono emersi dei nuovi dettagli. In particolare, secondo quanto riportato dai reporter di The Age Anthony Galloway e Paul Sakkal, al giocatore serbo è stato chiesto di, nella giornata di domani, per rispondere a delle domande dei. Il numero 1 del ranking ATP non sarà sotto detenzione prima di allora, e fatte salve azioni legali., cancellato di nuovo il visto per l’Australia. Alex Hawke: “Nel pubblico interesse farlo” Inoltre, sarebbero in corso dei dialoghi tra ...

fanpage : Novak #Djokovic non giocherà gli Australian Open. Il tennista numero 1 al mondo è stato espulso dall'Australia… - capuanogio : ?? Il ministro dell'Immigrazione australiano Hawke ha cancellato il visto di ingresso di Novak #Djokovic. Game over #AusOpen - rtl1025 : ?? Novak #Djokovic potrebbe rischiare fino a cinque anni di carcere in Australia. Secondo quanto scrivono The Sunday… - zazoomblog : Novak Djokovic giocherà gli Australian Open? Clamorosa decisione tifosi senza parole - #Novak #Djokovic #giocherà… - OA_Sport : Novak Djokovic, ulteriori sviluppi: i funzionari dell'immigrazione vogliono vederci chiaro -