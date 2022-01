Massimo Picozzi | età | altezza | peso | moglie e figli | carriera e vita privata del criminologo

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Non è propriamente un uomo di spettacolo, ma è spesso ospite di programmi televisivi in cui si parlava di cronaca nera.è uno psichiatra espesso chiamato a prendere parte a trasmissioni come Quarto grado per affrontare e spiegare le dinamiche di molti casi di omicidi, sempre con una tecnica chiara e mai banale che lo hanno reso un personaggio di spicco in questo settore. Laureato nel 1983 in Medicina e chirurgia,ha successivamente approfondito i suoi studi in psichiatria, criminologia e sessuologia clinica. Presso un istituto penitenziario, dal 1984 al 1988 è stato direttore sanitario, per poi diventare dirigente medico ospedaliero. Inoltre, dal 2000 è entrato nel mondo dell’insegnamento universitario, tenendo corsi di Psicologia investigativa e Gestione ...