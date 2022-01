(Di sabato 15 gennaio 2022) IlDortmund apre nel migliore dei modi il programma della 19/a giornata della Bundesliga, andando a vincere per 5 - 1 sul campo delquarto in classifica e portandosi per il momento a ...

Advertising

glooit : 'Manita' Borussia a Friburgo, va a -3 dal Bayern leggi su Gloo - tcm24com : Manita del Borussia Dortmund, travolto 5-1 il Friburgo #Friburgo #BorussiaDortmund #Bundesliga -

Ultime Notizie dalla rete : Manita Borussia

Agenzia ANSA

IlDortmund apre nel migliore dei modi il programma della 19/a giornata della Bundesliga, andando a vincere per 5 - 1 sul campo del Friburgo quarto in classifica e portandosi per il momento a - ...VIDEODORTMUND - BESIKTAS (5 - 0): LA SINTESI Al Signal Iduna Park ilDortmund supera il Besiktas per 5 a 0. Nel primo tempo sono i padroni di casa guidati dal tecnico Marco Rose a tentare di prendere subito in mano le redini del match conquistando un corner ...Il Borussia Dortmund apre nel migliore dei modi il programma della 19/a giornata della Bundesliga, andando a vincere per 5-1 sul campo del Friburgo quarto in classifica e portandosi per il momento a - ...