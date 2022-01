Ligue 1: il Nizza vince ancora ed è secondo, si arresta la striscia positiva del Nantes (Di venerdì 14 gennaio 2022) Termina 2-1 l’anticipo della ventunesima giornata della Ligue 1 2021/2022. Il Nizza vince ancora e trova il quarto successo di fila, confermando il secondo posto (al momento in solitaria a +3 da chi insegue) e portandosi a otto lunghezze dalla capolista Psg. All’Allianz Riviera sconfitta per il Nantes che dopo tre vittorie e un pareggio torna a conoscere l’amaro sapore del ko. In gol nel primo tempo Dolberg e Girotto, di Thuram la rete decisiva nella ripresa. Al 20? l’episodio che indirizza il primo tempo: calcio di rigore per i rossoneri e dal dischetto Dolberg non sbaglia. Sembra tutto apparecchiato per arrivare all’intervallo su questo punteggio, ma Girotto non è d’accordo e trova un gran gol per i gialloverdi che pareggiano i conti. Nella ripresa dopo dieci minuti ecco il gol di ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 gennaio 2022) Termina 2-1 l’anticipo della ventunesima giornata della1 2021/2022. Ile trova il quarto successo di fila, confermando ilposto (al momento in solitaria a +3 da chi insegue) e portandosi a otto lunghezze dalla capolista Psg. All’Allianz Riviera sconfitta per ilche dopo tre vittorie e un pareggio torna a conoscere l’amaro sapore del ko. In gol nel primo tempo Dolberg e Girotto, di Thuram la rete decisiva nella ripresa. Al 20? l’episodio che indirizza il primo tempo: calcio di rigore per i rossoneri e dal dischetto Dolberg non sbaglia. Sembra tutto apparecchiato per arrivare all’intervallo su questo punteggio, ma Girotto non è d’accordo e trova un gran gol per i gialloverdi che pareggiano i conti. Nella ripresa dopo dieci minuti ecco il gol di ...

