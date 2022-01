L’eterno presente del nostro passato nel memoir di Ginevra Bompiani

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Forse per fare di una vita una vita piena è necessario averne vissute molte. Non importa se tutte felici, quel che conta è che ci siano state: aver percorso una strada e con lei le tante possibili, incontrando ladroni, spettri, giganti, vecchi, giovani, ma sempre incontrando noi stessi, come dice Joyce nell’Ulisse. A tenerle unite nella nostra cartografia interiore è una linea retta: quella dell’illusione che ogni volta ci ha guidati e convinti a gettarci nell’avventura, simili a bambini affascinati dal mistero. E infatti “Tutto quello che comincia ha in sé un po’ d’infanzia”, scrivein La penultima illusione, appena uscito per Feltrinelli. Un libro di memorie in cui la narrazione procede su due piani che sono ile ilo, per dirla insieme a lei, “...