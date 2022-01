L' essere e il nonnulla | secondo Serraute

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Come si perdono due amici? Come si dissolve un amore che sembrava perfetto? “Pour un oui ou pour un non”, per un sì o per un no. Per un niente o meglio un. Così come sono iniziati, da questo. Nathalie Sarraute, l’autrice francese che aveva debuttato con Tropismi nel 1939, passato inosservato e poi riscoperto nel dopo guerra grazie a una prefazione di Sartre (era nata in Russia a Ivanovo il 18 luglio dell’esatto 1900, col nome di Natal’ja Il’ini?na ?ernjak da famiglia ebraica alto borghese poi migrata Svizzera e Francia) scrisse questa pièce teatrale in vecchiaia, a 82 anni e ora è in scena a Milano al Piccolo Teatro Grassi fino al 30 gennaio e poi febbraio Bari, Napoli, Catania e la tournée fino a Maggio (producono gli stessi interpreti, attraverso la Compagnia Orsini e il Teatro de Gli Incamminati, in collaborazione col Ctb). Un ...