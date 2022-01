L’AD di Iliad risponde alle critiche e attacca gli altri operatori (Di venerdì 14 gennaio 2022) L'AD di Iliad Benedetto Levi ha espresso le proprie opinioni sulla situazione attuale del mercato degli operatori telefonici L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 14 gennaio 2022) L'AD diBenedetto Levi ha espresso le proprie opinioni sulla situazione attuale del mercato deglitelefonici L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : L’AD di Iliad risponde alle critiche e attacca gli altri operatori - fisco24_info : Iliad sbarca nel fisso in Italia. Levi: «Pronti alle occasioni di M&A»: L'ad per l'Italia racconta le strategie del… - carlonasi : @samu7720 Buona Serata, ho avuto Omnitel Vodafone per 20 anni; ultimamente spendevo 30€ al mese con l'offerta Black… -