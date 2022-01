Inter-Juventus | arrivano le scuse di Cirilli su Twitter | “Mi sono lasciato andare”

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Nel corso della finale di Supercoppa tra, il comico Gabriele, cuore bianconero, si eraa commenti parecchio inadatti. Tra le altre cose,aveva definito la squadra nerazzurra come mafiosa, andando contro anche ad arbitri e tifosi. Adessoarrivate le sue, sempre su: “Miin termini inappropriati, infelici, fuori luogo. Chiedo scusa alla società, ai giocatori dell’, ai tifosi, all’arbitro, a tutti indistintamente per questa mia caduta di stile. L’eccesso di passione ha prevalso”. SportFace.

Secondo il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, il centrocampista francese, Adrien Rabiot, è stato nettamente superiore all'azzurro Nicolò Barella nel match di Supercoppa vinto dall'Inter nella conferenza di vigilia di Juventus-Udinese. Il riferimento è alla prestazione del centrocampista francese mercoledì sera in casa dell'Inter, durante la finale di Supercoppa. Nel corso della finale di Supercoppa tra Inter e Juventus, il comico Gabriele Cirilli, cuore bianconero, si era lasciato andare a commenti parecchio inadatti. Tra le altre cose, Cirilli aveva definito la squadra nerazzurra come mafiosa.