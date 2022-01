Grande fratello vip 6, Soleil vuole dare un’immagine di sè, ma poi si scopre che … (Di venerdì 14 gennaio 2022) Diciamocela tutta, può essere amata o odiata per via del suo carattere molto particolare, ma Soleil Sorge è stata ed è una delle concorrenti principali di questa edizione numero 6 del Grande fratello vip. Ebbene, si, l’ex corteggiatrice di Canale 5 ne ha fatto di strada in questi anni e piano piano si è introdotta in questo mondo, che è quello dello spettacolo ed ha fatto tanto parlare di se. Soleil da diversi mesi è reclusa all’interno della casa più spiata d’Italia e sembra che il pubblico abbia imparato anche ad amarla. Per diverse settimane è stata infatti la preferita del pubblico ed ha potuto contare sul sostegno dei suoi fan in diversi momenti. Eppure qualcosa nell’ultimo periodo sembra stia cambiando. Soleil Sorge, una volta la preferita dal pubblico oggi la più discussa All’Ultimo ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 14 gennaio 2022) Diciamocela tutta, può essere amata o odiata per via del suo carattere molto particolare, maSorge è stata ed è una delle concorrenti principali di questa edizione numero 6 delvip. Ebbene, si, l’ex corteggiatrice di Canale 5 ne ha fatto di strada in questi anni e piano piano si è introdotta in questo mondo, che è quello dello spettacolo ed ha fatto tanto parlare di se.da diversi mesi è reclusa all’interno della casa più spiata d’Italia e sembra che il pubblico abbia imparato anche ad amarla. Per diverse settimane è stata infatti la preferita del pubblico ed ha potuto contare sul sostegno dei suoi fan in diversi momenti. Eppure qualcosa nell’ultimo periodo sembra stia cambiando.Sorge, una volta la preferita dal pubblico oggi la più discussa All’Ultimo ...

