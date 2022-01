Grande Fratello Vip 6 | ecco chi sarà eliminata secondo i sondaggi

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Chi lascerà ilVip 6? Questa sera su Canale 5 torna ilVip 6, e senza dubbiouna diretta esplosiva. Come sappiamo infatti a varcare la porta rossaDelia Duran, che dopo la quarantena è pronta a diventare una concorrente ufficiale del reality. In molti naturalmente attendono già la L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

VanityFairIt : L'infelice uscita della Ricciarelli che dice a Lulù Selassiè di «andare a scuola al suo Paese» non è che l'ennesima… - VanityFairIt : Durante la puntata del reality show di Canale 5 andata in onda il 7 gennaio, il conduttore rimprovera i «vipponi» p… - La7tv : #lariachetira @EnricoLetta: '#DavidSassoli ha cambiato la storia europea con tante scelte importanti e fondamentali… - LucaSucci : @Cazzaccimiei1 … c’era la coppa Italia, poi comincia la Champion … ed è subito agosto… decenni di grande fratello e… - Daniela21505028 : RT @Novella_2000: GF Vip 6: chi sarà eliminata tra Carmen, Federica e Soleil? I sondaggi #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

La villa di Cinecittà in cui si sta svolgendo ilVip non smette mai di sorprendete. Tra litigi, diatribe, incomprensioni, dispetti e rivelazioni, non ci si può distrarre un secondo che si rischia di perdere qualche scoop. In queste ...La presunta storia d'amore tra Alex Belli e Soleil Sorgè , due dei concorrenti della sesta edizione del 'Vip ' condotto da Alfonso Signorini insieme alle opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe su Canale 5, continuerà a far discutere con l'ingresso di Delia Duran nella puntata di ...In arrivo un nuovo appuntamento con la sesta edizione del Grande Fratello VIP, tra i momenti più attesi l'esito del televoto che deciderà il destino di Carmen Russo, Federica Calemme e Soleil Sorge.Martina Hamdy ha partecipato alla terza edizione del Grande Fratello Vip, ecco cosa ha fatto dopo il reality e cosa fa oggi l’ex gieffina.