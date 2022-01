Giacomo Urtis | la confessione | “Fabrizio Corona? Il mio uomo ideale!”

Leggi su cityroma

(Di venerdì 14 gennaio 2022)al GF Vip 6 si è lasciato sfuggire di aver vissuto una liaison con unche in molti credono sia. In passato il chirurgo dei vip aveva già fatto delle piccanti confessioni sull’ex Re dei paparazzi.Sta tenendo banco sui social il gossip di, che al GF Vip ha rivelato di esser stato con unche in molti credono sia. Nel 2018 a Rivelo, lo stesso chirurgo dei vip aveva confessato di essere attratto da(che, secondo gli ultimi rumor, potrebbe esser stato lasciato da Belen proprio per via della sua relazione ...