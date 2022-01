Francesca Michielin a Sanremo 2022: per lei un ruolo speciale (Di venerdì 14 gennaio 2022) Francesca Michielin sarà a Sanremo 2022: l’annuncio via social e la risposta di Emma Marrone: l’artista veneta non canterà In questo ore Francesca Michielin è andata in trend su Twitter. Il suo nome è in tendenza da quando ha annunciato che una grande sorpresa che la riguarda con Emma Marrone: sarà lei a dirigere l’orchestra per l’esibizione della cantante pugliese. Francesca Michielin (foto Facebook)Dopo il duetto dello scorso anno con Fedez, Chiamami ancora amore il brano presentato, e il rischio squalifica per quei pochi secondi andati online prima della presentazione ufficiale, ques’anno la Michelin tornerà a Sanremo ma in tutt’altra veste. Dopo i complimenti ad Emma, sui social la musicista di Bassano del Grappa ... Leggi su ck12 (Di venerdì 14 gennaio 2022)sarà a: l’annuncio via social e la risposta di Emma Marrone: l’artista veneta non canterà In questo oreè andata in trend su Twitter. Il suo nome è in tendenza da quando ha annunciato che una grande sorpresa che la riguarda con Emma Marrone: sarà lei a dirigere l’orchestra per l’esibizione della cantante pugliese.(foto Facebook)Dopo il duetto dello scorso anno con Fedez, Chiamami ancora amore il brano presentato, e il rischio squalifica per quei pochi secondi andati online prima della presentazione ufficiale, ques’anno la Michelin tornerà ama in tutt’altra veste. Dopo i complimenti ad Emma, sui social la musicista di Bassano del Grappa ...

