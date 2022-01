Fortnite | ritorna su iPhone grazie all’Nvidia cloud gaming

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Finalmente tutti gli appassionati del mondo dipotranno tornare a giocare il titolo sul proprioa Nvidiasta tornando sutramite l’Nvidiadopo più di un anno dalla sua rimozione dall’App Store di Apple. Per essere chiari, non si potrà ancora scaricaredall’App Store ma sarà possibile giocarlo sul proprioin streamingalla tecnologia di GeForce Now. La disputa tra Apple ed Epic Games è finalmente giunta a una sorta di conclusione a settembre, quando il giudice del processo avvenuto a maggio si è pronunciato a favore di Apple, in nove conteggi su dieci.rimane in ogni caso bandito dall’App ...

... che affianca quello dei concerti in streaming in cui le star si esibiscono all'interno dei videogiochi preferiti dagli adolescenti (vedi Travis Scott su). Dal passato glorioso che...... sia per tornei sia per gioco libero: Valorant, SplitGate, Beat Saber,e su Mobile Clash ...anche Jedi Generation, l'accademia di spettacolo che si ispira ai combattimenti di Star Wars ,...Finalmente tutti gli appassionati del mondo di Fortnite potranno tornare a giocare il titolo sul proprio iPhone grazie a Nvidia.Nvidia annuncia che Fortnite, il popolare gioco online, sarà lanciato in beta chiusa su GeForce Now a tempo limitato per dispositivi iOS e Android.