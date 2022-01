Finisce l'era dell'usa e getta. Addio a piatti e bicchieri di plastica (Di venerdì 14 gennaio 2022) plastica monouso Addio . Con l'entrata in vigore, il 14 gennaio, del decreto legislativo 196 , pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 30 novembre, l'Italia dice Addio ai prodotti di plastica monouso non biodegradabile e non compostabile. Il decreto legislativo recepisce la Direttiva Ue SUP (Single Use ... Leggi su news.upday (Di venerdì 14 gennaio 2022)monouso. Con l'entrata in vigore, il 14 gennaio, del decreto legislativo 196 , pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 30 novembre, l'Italia diceai prodotti dimonouso non biodegradabile e non compostabile. Il decreto legislativo recepisce la Direttiva Ue SUP (Single Use ...

